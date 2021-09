Tote nach Freudenfeier in Kabul

Mindestens 17 Tote und über 40 Verletzte hat es es gestern Abend in Kabul gegeben, im Anschluss an eine Freudenfeier, nachdem bekannt wurde, dass die Nationale Widerstandsfront eines der Schlüsselgebiete in der Provinz Pandschir eingenommen hat. Allerdings gibt es keine offiziellen Angaben dazu, und, wie unsere internationale Korrespondentin Anelise Borges berichtet, ist die gesamte Lage nicht klar - und das nicht nur im Tal:

"Es gibt widersprüchliche Berichte über die Lage in der Provinz Pandschir im Norden - das ist der einzige Teil des Landes, der nicht von den Taliban kontrolliert wird. Dort gibt es Widerstand, der von Ahmad Massoud angeführt wird, dem Sohn des verstorbenen Mudschaheddin-Anführers Ahmad Shah Massoud, einem Mann, der in diesem Land zum Nationalhelden geworden ist, weil er in den 90er Jahren gegen die Taliban gekämpft hat.

In die Provinz Pandschir ist offenbar auch der ehemalige Vizepräsident Afghanistans geflüchtet. Amrullah Saleh hat die internationale Gemeinschaft aufgerufen, diesen Teil des Landes als De-facto-Regierungssitz anzuerkennen.

Bisher konzentriert sich die internationale Gemeinschaft jedoch auf die Taliban und versucht herauszufinden, was deren nächsten Schritte sein werden. Wir warten immer auf die offizielle Regierung derTaliban. Eigentlich hätte es dazu gestern eine Aussage geben sollen - aber tatsächlich warten wir immer noch auf eine offizielle Bestätigung. Wir haben die Liste mit den 13 Namen der designierten Minister gesehen, aber es gibt bis jetzt keine offizielle Bestätigung, wer das Land in Zukunft führen wird.

Inzwischen sagen viele aber auch, dass sie den Taliban nicht vertrauen. Viele sagen, die Taliban hätten nur ihre eigenen Interessen im Blick. Die Erinnerungen an die Unterdrückung und die Gewalt, mit der die Taliban zuvor regiert haben, sind für sie noch sehr lebendig. Viele sagen aber auch, dass es ihnen unter der vorherigen Regierung nicht besser ergangen ist. Sie sagen, die meisten Politiker in Afghanistan seien korrupt und das Leben hier sei schon immer sehr schwierig gewesen."