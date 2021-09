no comment

In London steht ein Tiger. Genauer gesagt vor dem Markt im Stadtteil Covent Garden, genauer gesagt ein Nachbau des Tiers aus Kunststoff-Strängen. Ebenfalls zu sehen: Kunst, die an Leuchtreklame erinnert, in 3D und knalligen Farben. Geschaffen hat sie Chila Burman, eine seit Mitte der 1980er Jahre bekannte britische Künstlerin.