Ein Protestlager von rund 1.000 Obdachlosen die seit Mittwoch vor der Präfektur der Ile-de-France in Paris kampierten, ist geräumt worden. Die Obdachlosen kritisierten, es gebe nicht genug Notunterkünfte in Frankreich. In Frankreich wachse die Armut, die Obdachlosen forderten eine Verdreifachung der Notunterkünfte.