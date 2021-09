Starkregen in den USA: Wenn aus Straßen Bäche werden

Der Osten der Vereinigten Staaten ist in den vergangenen Tagen von Starkregen heimgesucht worden, der Überschwemmungen auslöste. Unter anderem waren die Großstadt New York, der gleichnamige Bundesstaat und das angrenzende New Jersey betroffen. Unsere Aufnahmen zeigen die Stadt East Rutherford, die zum Großraum der Stadt New York gehört und in New Jersey liegt.