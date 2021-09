In der Nähe der altertümlichen Ausgrabungsstätte von Jelling in Dänemark ist ein Goldschatz entdeckt worden, der nach Ansicht der Forschung rund 1500 Jahre in der Erde schlummerte.

Er wird als einer der bedeutensten Goldfunde in der Geschichte Dänemarks eingestuft. Insgesamt wurden rund ein Kilo der Edelmetallmedaillen ausgegraben.