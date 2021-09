Nach drei Tagen alleine im Outback ist ein dreijähriger Junge in Australier wiedergefunden worden. Anthony, genannt AJ, war am Freitag vom Gelände um sein Elternhaus verschwunden. Seither war in einer groß angelegten Suchaktion mit zahlreichen Freiwilligen nach dem Jungen, der autistisch ist und nicht sprechen kann, gesucht worden.

Rund 100 Menschen waren an der Suche mit Hundestaffel, Tauchern und berittener Polizei in der Region Hunter nordwestlich von Sydney im Einsatz gewesen, bis Montag aber erfolglos. Temperaturen in der Region fallen nachts derzeit auf 3 Grad Celsuis.

Dann entdeckten Sicherheitskräfte aus einem Hubschrauber das Kind in einem Bach sitzend. Auf den Aufnahmen ist zu erkennen, wie AJ mit den Händen Wasser aus dem Bach schöpft und es trinkt.

Wie die Polizei in New South Wales mitteilte, ist der Junge mittlerweile zu seiner Familie zurückgekehrt. Zuvor war er im Krankenhaus untersucht worden. Dem Kind geht es den Angaben nach gut. "Er hat Windelausschlag, wurde von Ameisen gebissen und ist hingefallen, aber er lebt", sagte sein Vater lokalen Medien sichtlich erleichtert.

Ein Sprecher der Rettungskräfte sagte, der Junge habe sich sichtlich entspannt, als er in den Armen seiner Mutter lag. Er sei ausgehungert gewesen und habe drei Stück Pizza und eine Banane verschlungen.

Das bewegende Video aus dem Hubschrauber aus dem AJ entdeckt wurde, teilte die Polizei des Bundesstaats New South Wales auf Facebook. "Ich habe den Jungen", ist über Funk zu hören. Suchteams am Boden begaben sich wenig später zu AJ und brachten ihn in Sicherheit.

Auf Bildern lokaler Medien sind zahlreiche Menschen zu sehen, die jubeln, als sie hören, dass der Junge lebend und gesund wiedergefunden wurden.

Die Berichterstattung in australischen Medien war umfangreich.