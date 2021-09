Im Pariser Geschäftsviertel La Défense haben vier Kletterer ein 187 Meter hohes Bürogebäude erklommen. Auf diese Weise wollten sie gegen den in Frankreich in Teilen des Alltags vorgeschriebenen Gesundheitspass protestieren und gleichzeitig an den kürzlich verstorbenen Schauspieler Jean-Paul Belmondo erinnern, der in manchen Filmen gefährliche Szenen mit Vorliebe selbst ausführte.