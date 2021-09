Bei einem Wahlkampfauftritt des kanadischen Premierministers Justin Trudeau in London in der Provinz Ontario flogen neben Schimpfwörtern auch Kieselsteine auf den Politiker. Am Rande der Veranstaltung hatten Menschen gegen Covid-Impfungen protestiert. Vergangene Woche musste Trudeau eine Veranstaltung aus Sicherheitsgründen absagen.