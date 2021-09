Nicht nur Religion: Warum der Konflikt zwischen Serbien und Montenegro

Orthodoxe Priester in ihren langen schwarzen Gewändern eilen aus einem Hubschrauber, ihre langen grauen Haare und Bärte werden vom Wind durcheinandergewirbelt.

Bereitschaftspolizisten mit automatischen Waffen sichern die Lage. Nein, dies ist keine Szene aus Apocalypse Now.

Am vergangenen Wochenende wurde Montenegro, das eher für seine schöne Küste und seine beeindruckenden Gebirgszüge bekannt ist - und dafür, dass es im Laufe der Jahre den einen oder anderen russischen Dissidenten beherbergt hat - zum Epizentrum einer neuen Balkankrise.

Veranlasst dadurch, dass die serbisch-orthodoxe Kirche (SOK) in einer Zeremonie in Montenegro ein neues Oberhaupt eingesetzt hatte, was einige in Montenegro verärgert hatte, die darin ein Symbol für den Einfluss des größeren Nachbarn sahen.

Da die Unruhen einen zweiten Tag andauerten und die Straßen in die Stadt blockiert waren, wurde der Metropolit mit einem Hubschrauber aus Podgorica eingeflogen. Die Kirchenoberhäupter wurden in aller Eile ins Kloster eskortiert und nach einer kurzen Zeremonie zurück nach Podgorica geflogen, während Cetinje noch immer in eine Tränengaswolke gehüllt war.

Berichten zufolge wurden insgesamt 60 Personen verletzt - 20 Polizeibeamte und 40 Bürgerinnen und Bürger.

Eine konfliktbelastete Region Euronews

Bei seiner Abreise nach Belgrad am Sonntag erklärte Patriarch Porfirije in einem Instagram-Post, dass er "dieses gesegnete Land und Volk mit gemischten Gefühlen" verlasse.

"Ich danke allen und denke an alle, die in irgendeiner Weise verletzt wurden, und bitte um Vergebung. Ich bete zum Herrn für dieses Land, diese Menschen und alle Menschen, und ich bitte sie, für mich zu beten, weil sie Gott näher sind", erklärte er.

Was steckt hinter der Krise

Die Regierungskoalition in Montenegro war sich uneins über den Umgang mit der Krise.

Während Premierminister Zdravko Krivokapić auf dem Höhepunkt der Proteste in den sozialen Medien zu Frieden aufrief, forderte sein Koalitionspartner, die URA, dass die Zeremonie an einem anderen Ort stattfinden solle.

Die Vizepräsidentin der URA, Jovana Marović, sagte gegenüber Euronews, die Kirchenoberhäupter hätten dies abgelehnt.

"Die URA hat mehrfach darum gebeten, die Salbung des Metropoliten an einen anderen Ort zu verlegen, weil es Sicherheitsrisiken und erhöhte Spannungen gibt. Das Metropolitanat wollte diese Option nicht in Betracht ziehen, trotz der Barrikaden und anderer Risiken. Der Regierung blieb nur die Möglichkeit, die Sicherheit der Bürger in Cetinje zu gewährleisten und zu versuchen, die Veranstaltung ohne größere Zwischenfälle stattfinden zu lassen", erklärte sie.

Dies bedeutete jedoch, dass sich die Regierung entweder für eine Seite oder für gar keine Seite entscheiden musste - beides schwierige Entscheidungen, so Marović.

"Ein Teil der Bürger und politischen Parteien hatte erwartet, dass die Regierung sich zwischen zwei garantierten Rechten entscheiden würde, zwischen dem Versammlungsrecht und dem Recht auf Religionsfreiheit. Aber alle Rechte sind garantiert und gleichwertig, also hat die Regierung versucht, beides zu gewährleisten."

Die Demonstrantinnen und Demonstranten waren verärgert, dass ihre eigene Regierung einen Hubschrauber für die Zeremonie zur Verfügung stellte, während andere sich darüber aufregten, dass Premierminister Krivokapić unmittelbar nach der Veranstaltung in Cetinje an einem feierlichen Mittagessen mit der SOC teilnahm. Wieder andere waren der Meinung, dass es härtere Reaktionen auf die Straßensperren hätte geben müssen.

"Einige Parteien in der Regierungskoalition haben auf die Ereignisse vom Sonntag hart reagiert, so dass man erwarten kann, dass das politische Sparring noch intensiver wird", sagte sie. Die URA hat sich als die einzige echte Bürgerbewegung des Landes positioniert. Sie ist der Junior-Koalitionspartner in einer Regierung, die von Krivokapićs Partei Für die Zukunft Montenegros gebildet wird, einer populistischen Partei, die die lange regierende Demokratische Partei der Sozialisten (DPS) bei den Wahlen im vergangenen Jahr verdrängt hat.

Krivokapić, ein montenegrinischer Universitätsprofessor, wurde während einer Reihe von Protesten bekannt, die Ende 2019 als Reaktion auf ein Religionsgesetz begannen. Mit dem Gesetz sollte die Übernahme des einstigen montenegrinischen Kircheneigentums nach 1918 rückgängig gemacht und an den Staat zurückgegeben werden. Die Proteste wurden von führenden Mitgliedern der serbisch-orthodoxen Kirche angeführt.

Das ursprüngliche von der DPS vorgeschlagene Gesetz, das Ende Dezember 2019 verabschiedet wurde und den Namen "Gesetz über religiöse Freiheiten" trug, sah die Rückgabe sämtlichen Eigentums vor, das der SOK nach 1918 zugesprochen wurde, es sei denn, es konnte ein Nachweis über den Besitz vor diesem Jahr erbracht werden.

Oberhaupt der serbisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Porfirije, Mitte, und Metropolit Joanikije, links AP Photo/Risto Bozovic

Nationale und religiöse Identität

Die Rolle der Serbisch Orthodoxen Kirche (SOK) war nie nur die einer religiösen Institution, erklärt Ivan Videnović, außerordentlicher Professor an der Universität Belgrad.

"Die SOK mit ihrer Doktrin 'ein Glaube, ein Volk' war in allen Phasen der modernen Geschichte des Balkan, auf die sie Einfluss hatte, ein wichtiger politischer Akteur", sagt Videnović.

Als die SOK zu Beginn des 20. Jahrhunderts Kirchengüter übernahm und zum wichtigsten "Dach" für alle östlichen orthodoxen Kirchen in der Region wurde, tat sie dies, um die orthodoxen Gläubigen in einer Region zu zentralisieren, in der auch katholische und muslimische Gläubige verbreitet waren.

Kann man Serbe und nicht orthodox sein? Oder orthodox und nicht serbisch? Damals und vor allem vor dem 20. Jahrhundert ja. Jahrhundert, ja. Aber als die Kirche immer mächtiger wurde und engere Verbindungen zum politischen Projekt des serbischen Nationalstaats einging, wurde dies immer weniger akzeptabel.

"Diese Doktrin erkennt die Existenz von muslimischen Serben oder katholischen Serben nicht an, ebenso wenig wie die Existenz von orthodoxen Montenegrinern oder orthodoxen Mazedoniern", erklärte Videnović.

Aus diesem Grund sind einige Montenegriner sehr an einer eigenen autokephalen oder anerkannten unabhängigen Kirche interessiert. Wenn eine Seite das vergangene Jahrhundert damit verbracht hat, zu behaupten, dass man ein Serbe sei, wenn man der serbisch-orthodoxen Kirche angehöre, dann braucht man auch eine montenegrinische orthodoxe Kirche.

"Dies führt dazu, dass die montenegrinische Mehrheitsbevölkerung in einem zivilen Staat wie Montenegro entweder keine eigene Kirche hat oder sich einer Kirche beugen muss, die ihre ethnische Herkunft oder ihre Sprache nicht anerkennt. Die Verleugnung der montenegrinischen Identität ging in den vergangenen Jahren oft mit Hassreden der Würdenträger der SOK gegen die montenegrinische Volksgruppe oder die Regierung Montenegros einher", sagte er.

Montenegro: die letzte jugoslawische Krise

Montenegro wurde erst nach dem Zweiten Weltkrieg als eine der sechs Republiken der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien wieder ein eigenständiges Territorium.

Als das Festhalten an der kommunistischen Ideologie des Säkularismus nachließ und nationalistische Tendenzen stärker hervortraten, gewann die SOK wieder an Bedeutung als wichtiger politischer Faktor.

Slobodan Milošević, ein kommunistischer Apparatschik, der später zum Hauptbefürworter des serbischen Nationalismus wurde, erkannte, dass er die Kirche als Instrument brauchte, um die ethnischen Serben für seine politische Mission zu gewinnen. Miloševićs Aufwiegelung ultranationalistischer serbischer Gefühle bereits Mitte der 1980er Jahre wird weithin als einer der Hauptauslöser für den blutigen Zerfall Jugoslawiens und die darauf folgenden Kriege angesehen.

Nach dem Zerfall Jugoslawiens Anfang der 1990er Jahre war Montenegro das einzige der sechs Länder, das in der Union mit Serbien verblieb. Zu einem Zeitpunkt, als die Konfliktlinien zwischen denjenigen verliefen, die als katholisch, muslimisch, orthodox oder albanisch galten, gerieten die beiden wichtigsten orthodoxen Nationen in Jugoslawien - die Serben und die Montenegriner - nicht offen aneinander oder führten Krieg. Montenegro nahm sogar gemeinsam mit Serbien an den Kriegen teil. Der heutige Präsident von Montenegro, Milo Đukanović, war einer der engsten Verbündeten von Milošević - zumindest anfangs.

Đukanović ist seit den späten 1980er Jahren, als er mit der Unterstützung von Milošević zu Ansehen gelangte, ein wichtiger politischer Akteur in Montenegro. Seit 1991 war er viermal Premierminister des Landes und befindet sich in seiner zweiten Amtszeit als Präsident. Obwohl er anfangs loyal zu Miloševićs Sache stand und seine Regierung Truppen nach Kroatien schickte und eine Rolle im Bosnienkrieg spielte, vollzog Đukanović Mitte der 1990er Jahre eine Kehrtwende, indem er Milošević und sein Regime offen kritisierte und sich und das Land schließlich ganz von Serbien distanzierte.

Das A und O von Đukanovićs politischer Rhetorik und der Hauptgrund für seine ungewöhnliche politische Langlebigkeit - die allerdings durch ständige Anschuldigungen wegen erheblicher Korruption und Beteiligung am organisierten Verbrechen getrübt wurde - bestand darin, dass er seinen Sinneswandel damit verband, dass er zum Hauptbefürworter der montenegrinischen Identität als eigenständiges und unabhängiges Konzept wurde.

Der Vorschlag seiner Partei, der SOC ihr Eigentum zu entziehen, ging jedoch einen Schritt zu weit, und Đukanović unterschätzte die Macht, die die SOC in Montenegro ausübte. Dies wurde von der serbischen Regierung aktiv ausgenutzt, die laut Videnović die SOC instrumentalisiert hat, um seit 2006 einen Teil ihres verlorenen Einflusses wiederzuerlangen.

"Die Regierung in Belgrad ist der Hauptverantwortliche für die derzeitige Situation, für das Ausspielen der gefährdeten kollektiven Interessen der Serben in einem Land, in dem niemandem die wahren Menschenrechte verweigert wurden, für die Einbindung der SOC in den Wahlkampf [2020] und für die Beeinflussung der Ernennung der derzeitigen Regierung Montenegros", so Videnović.

Blockade bei Cetinje Risto Bozovic/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

"Aus diesem Grund sehen die ethnischen Montenegriner die derzeitige Regierung als Marionette Belgrads an, während der gesamte Prozess der Klerikalisierung des Landes als Versuch gesehen wird, ihnen ihre nationale Identität, ihre staatliche Unabhängigkeit und die interethnische Verständigung zu nehmen."

Aber auch die frühere Regierung des jetzigen Präsidenten Milo Đukanović und seiner DPS wird verantwortlich gemacht.

"Đukanovićs Verantwortung liegt darin, dass er es versäumt hat, die eher europäisch orientierten montenegrinischen Serben in sein Programm einer zivilen, multinationalen Gesellschaft einzubeziehen. Sie fühlten sich durch seine Überbetonung der Besonderheit der montenegrinischen Identität bis hin zur Rückkehr zu den archaischen Spaltungen der Vergangenheit zurückgewiesen", so Videnović abschließend.

Đukanovićs Gegner sahen darin eine Chance, Unterstützung zu sammeln und ihn schließlich zu entthronen. Die Hilfe der SOC erwies sich als entscheidend, sagt Ljubomir Filipović, Aktivist und leitender Koordinator der Bürgerinitiative 21. Mai. Die Bewegung war einer der Teilnehmer an den Protesten vom vergangenen Wochenende in Cetinje.

"Die SOC nutzte die Unzufriedenheit über das Gesetz über kirchliches Eigentum, um eine Kampagne mit klerikalen Protesten und Kundgebungen zu starten, die mit dem Vorwahlkampf im Land zusammenfiel", sagte er, "und die politischen Subjekte, die diesen Protesten nahe standen, haben die Wahlen im Land gewonnen."

Eine neue Führung bedeute nicht unbedingt eine bessere, meint Filipović.

"Eine korrupte Regierung mit einer Vielzahl von Problemen wurde durch eine andere Regierung ersetzt, die Geschichtsrevisionismus betrieb und Ideologien unterstützte, die für die nationalistische Euphorie verantwortlich waren, die zu den Konflikten in den 1990er Jahren führte", erklärt Filipović.

"Ein Minister der jetzigen Regierung wurde kürzlich seines Amtes enthoben, weil er den Völkermord von Srebrenica leugnete. Sie wollen den Anschein aufrechterhalten, pro-westlich eingestellt zu sein, weil sie wissen, dass sie sonst ihre Macht gefährden würden."

"Sie bestehen nun darauf, alle Probleme im Land der Demokratischen Partei der Sozialisten in die Schuhe zu schieben, die die Macht und Schlüsselpositionen im Land verloren hat, so dass sie wollen, dass die Proteste in Cetinje als Ergebnis der Wut der DPS über den Machtverlust gesehen werden - was nicht stimmt", sagte er.

Filipović zufolge ist die Protestbewegung in Wirklichkeit sehr vielfältig.

"Sie auf das zu reduzieren, was die Leute als montenegrinischen Nationalismus bezeichnen, ist genauso unfair, wie die gesamte Euromaidan-Bewegung in der Ukraine auf Faschisten zu reduzieren. Es gibt ein breites Spektrum, das von der Linken bis zur Rechten reicht, aber unser Ziel ist es, die klerikalen und serbischen politischen Einflüsse auf die montenegrinische Politik zu untergraben", erklärt Filipović.

Die Proteste gegen die Einweihung in Cetinje richteten sich gegen den symbolischen Akt der Unterwerfung Montenegros, der in Cetinje stattfinden soll, und viele seien außerordentlich wütend, so Filipović.

Die MOC, deren kirchliche Unabhängigkeit oder Autokephalie nie formell anerkannt wurde, erlebte in den frühen 1990er Jahren eine Wiederbelebung und wurde 1999 von der Regierung des Landes als Religionsgemeinschaft anerkannt.

Eine Umfrage der montenegrinischen Nichtregierungsorganisation CEDEM aus dem Jahr 2020 ergab, dass etwa 10 % der orthodoxen Christinnen und Christen in Montenegro sie als ihre Kirche betrachten. Ihr Metropolit, Mihailo, hat seinen Sitz ebenfalls in Cetinje.

Die MOC hat jedoch nur wenig oder gar keinen politischen Einfluss auf die Geschehnisse in Montenegro - ein krasser Gegensatz zu den Führern der SOK, die in der Öffentlichkeit sehr präsent sind und oft unverblümt ihre ultrakonservativen Ansichten vertreten.

Joanikijes Vorgänger, Amfilohije, unterstützte bekanntermaßen den bosnischen Serbenführer Radovan Karadžić aus dem Krieg und gab 2010 zu, dass er ihm einen Unterschlupf bot, nachdem der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) Karadžić wegen Kriegsverbrechen in Bosnien direkt nach dem Krieg von 1992-1995 angeklagt hatte.

Nach dem Sonntag sehen alles schlecht aus

Die Amtseinführung des neuen Metropoliten am Sonntag hat das Erbe von Joanikije von Anfang an getrübt, so Daliborka Uljarević, Geschäftsführerin des Zentrums für politische Bildung, einer gemeinnützigen montenegrinischen Organisation der Zivilgesellschaft.

"Statt einer würdigen Veranstaltung mussten sie von der Polizei mit automatischen Gewehren umzingelt in das Kloster geschmuggelt werden. Wie kann jemand, der ein echter Christ ist, mit der Last einer solchen Salbung leben?"

"Die SOK ist hier nicht der Gewinner", sagte Uljarević. "Die Kirche muss einen versöhnlichen Einfluss auf die Gesellschaft ausüben, und nicht das Gegenteil. Sie muss versuchen, Lösungen zu finden, die außerhalb des erwarteten Rahmens liegen, und darf keine Spannungen entfachen."

"Ich denke, dass die Aussage von Metropolit Joanikije, er werde sich für Dialog und Versöhnung einsetzen, heuchlerisch ist, wenn man bedenkt, dass er die Legitimität, diese Themen zu diskutieren, verloren hat, indem er diese Veranstaltung erzwungen hat", erklärte sie.

"Er hätte so viel Unterstützung und Legitimität gewinnen können, wenn er selbst beschlossen hätte, sich von der Zeremonie zurückzuziehen und zu sagen, ich sehe, dass dies die Gesellschaft verärgert.

Für die montenegrinischen Bürger aller Ethnien kommt noch eine weitere Ebene der Frustration hinzu: Die Komplexität der Situation ist vielen außerhalb des Landes unbekannt und verwirrend, so dass sie selbst für Montenegros engste Nachbarn schwer zu verstehen ist.

"Montenegro hat viele Jahre lang keine große Aufmerksamkeit auf sich gezogen - es war kein regionales Problem", so Uljarević.

"In den letzten Jahren sind Fragen, die früher ein sehr internes Thema waren und mit denen sich die montenegrinische Gesellschaft nur schwer auseinandersetzen konnte, nun nach außen gedrungen."

Wenn es darum geht, die richtige Lösung zu finden und das Land und seine Bürgerinnen und Bürger wieder zu vereinen, ist dies laut Uljarević kein Thema, das über Nacht gelöst werden kann - trotz der lobenden Worte von Ministerpräsident Krivokapić auf einer Pressekonferenz am Montag, auf der er sagte, dass das Land nun die Freiheit habe, sich anderen Themen zuzuwenden, wie etwa seinen wirtschaftlichen Problemen.

"Ich würde das, was in Montenegro passiert, als ein politisches Thema definieren, das mit einer religiösen und identitätsbezogenen Frage verschmolzen wurde, was dann verschiedene Emotionen in den Vordergrund bringt und die Menschen mobilisiert", sagte sie.

"Die montenegrinische Gesellschaft muss sich jetzt wieder mit den Themen befassen, die auf die lange Bank geschoben wurden, und versuchen, eine Einigung darüber zu erzielen, was für ein Land wir wollen.