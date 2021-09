US Open: Daniil Medwedew beendet Triumphzug von Novak Djokovic

Novak Djokovic saß umgeben von fast 26.000 Zuschauern im größten Tennis-Stadion der Welt auf seiner Bank und weinte bitterlich in sein Handtuch. Für den Weltranglistenersten hatte in dem großen Finale der US Open wenig geklappt.

Daniil Medwedew, hat die US Open gegen den Djokovic in drei Sätzen mit 6:4, 6:4 und 6:4 gewonnen. Der unerwartete Sieg ist der erste Grand-Slam-Erfolg für den 25-jährigen Russen. Der 1,98 Meter große Medwedew konterte flink, selbst drei Breakbälle für Djokovic brachten Medwedew nicht aus der Ruhe.

Daniil Medwedew hat damit den Triumphzug von Novak Djokovic beendet. 52 Jahre lang hat kein Mann mehr alle Major-Tennis-Turniere innerhalb eines Kalenderjahres gewonnen. Mit seiner Niederlage hat der Serbe Djokovic die Chance verloren, Roger Federer und Rafa Nadal als Tennisspieler mit den meisten Grand-Slam-Titeln zu überholen.

Als Djokovic das Mikrofon ergriff waren seine Augen noch immer feucht. "Mein Herz ist gefüllt mit Freude und ich bin der glücklichste lebende Mann, weil ihr mir das Gefühl gegeben habt, besonders zu sein", sagte der 34-Jährige in Richtung des Publikums.

"Sorry Novak und Fans. Wir wussten alle, was er heute versucht hat, zu erreichen", sagte Medwedew in seiner Rede bei der Siegerehrung. "Ich habe das noch nie zu jemandem gesagt, aber ich sage es jetzt zu dir: Für mich bist du der größte Tennisspieler der Geschichte", sagte Medwedew seiem Kontrahenten.

Wie in den vorausgehenden Runden hatte Djokovic den ersten Satz verloren, dass er aber direkt sein erstes Aufschlagspiel an Medwedew abgeben musste, war ungewöhnlich. Nach lediglich 36 Minuten lag er 0:1 zurück gegen einen Gegner, der alles im Griff hatte.