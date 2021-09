Karneval darf doch noch stattfinden

Gut 150 Jahre alt ist der Karneval von Viareggio Carnival und gilt damit als einer der ältesten in Italien. Bekannt ist der Umzug für seine Festwagen mit riesigen Figuren in Anspielung auf aktuelle politische und gesellschaftliche Geschehnisse. Zum ersten Mal in seiner Geschichte wurde der Karnval in diesem Jahr verschoben, von Februar auf September.