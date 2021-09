Treffer mittschiffs: Was ist AUKUS und worum geht der U-Boot-Streit?

Wir haben über viele Jahre mit Partnern in aller Welt zusammengearbeitet, um die Bedrohung durch den Terrorismus vor unserer eigenen Küste zu bekämpfen. In einer zunehmend unsicheren Welt liegt es in unserer Verantwortung, die Sicherheit Australiens zu gewährleisten, damit wir unsere nationalen Interessen, Frieden und die Stabilität in unserer Region gewährleisten können.