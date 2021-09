U-Boot-Streit mit Frankreich: USA und Großbritannien wollen schlichten

Die USA und Großbritannien haben betont, dass die diplomatische Krise wegen des strategisch wichtigen U-Boots-Deals mit Australien ihre längerfristige Beziehung zu Frankreich nicht beeinträchtigen wird.

Der britische Premierminister Boris Johnson erklärte im Vorfeld der UN-Vollversammlung, dass die Beziehung zwischen beiden Ländern unzerstörbar sei:

"Großbritannien und Frankreich haben eine sehr wichtige und unzerstörbare Beziehung. Natürlich werden wir mit all unseren Freunden sprechen, wie wir den AUKUS-Pakt so zum Laufen bringen, dass er nicht ausgrenzend und spaltend wirkt, das muss wirklich nicht sein."

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnete die Art und Weise, mit der Frankreich durch den Abschluss des Deals behandelt worden sei als "inakzeptabel".

In einem Interview mit CNN erklärte sie weiter, dass Brüssel "aufklären" wolle, was geschehen sei, "bevor man mit dem "business as usual" weitermacht". "Es gibt eine Menge offener Fragen, die beantwortet werden müssen", so von der Leyen.

Der neue Dreierpakt sieht vor, dass Washington atombetriebene U-Boote an Australien liefert. Der AUKUS-Pakt torpediert ein seit 2016 bestehendes U-Boot-Millionengeschäft zwischen Australien und Frankreich, das deswegen geplatzt ist.

Im Nachgang hatte Frankreich seine Botschafter aus Canberra und Washington zu Beratungen abgezogen.