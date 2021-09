Haben Sie den Vollmond verpasst? 7 der schönsten Fotos

Es war zwar kein Supermond, dennoch konnten Sternengucker und Nachtschwärmer am Anfang der Woche einen wunderschönen Vollmond am Himmel entdecken.

Unser Erdtrabant durchläuft jeden Monat verschiedene Phasen. Dabei scheint die Sonne unterschiedlich stark auf den Mond. Das beeinflußt auch, wie wir den Mond auf der sehen. Manchmal erscheint der Mond besonders groß am Himmel, die Rede ist dann von einem Supermond. Der jüngste Vollmond war am vergangenen Montag zu sehen.

Bei klarer Sicht konnten die Menschen diesen Mond bestaunen:

Der Vollmond geht hinter den Hügeln des Taunus bei Wehrheim, Deutschland, unter. Michael Probst/AP

Der Mond am Dienstagmorgen bei Wehrheim, 21.09.2021 AP Photo/Michael Probst

Der Vollmond, auch "Harvest Moon" genannt, geht am Montag, 20.09.2021 über Whitby Abbey in Whitby, England, auf. Der irische Autor Bram Stoker schrieb 1890 während eines Urlaubs in Whitby die ersten Notizen für seinen Roman "Dracula", der 1897 veröffentlicht wurde

Der Vollmond, auch als "Harvest Moon "bekannt, geht am 20.09.2021 über Whitby Abbey in Whitby, England, auf. Alastair Grant/AP

Besonders schön erschien der Mond über dem Hafen von Whitby.

"Harvest Moon" über Whitby, 20.09.2021 Alastair Grant/AP

Der Vollmond geht am 20. September 2021, in der Nähe von Mount Rainier auf, Blick vom Budd Inlet in Olympia, Washington. Der Mond ist der letzte Vollmond vor der Herbst-Tagundnachtgleiche, die am Mittwoch stattfinden wird.

Mond in Washington, USA Ted S. Warren/AP

"Harvest Moon" über Olympia, Washington, 20.09.2021 Ted S. Warren/AP

Der Vollmond während des Mittherbstfestes am 21. September 2021 über der Stadt Kuala Lumpur. Das Fest fällt auf den 15. Tag des 8. Mondmonats des chinesischen Kalenders wird von Familien und Freunden gefeiert, die gemeinsam chinesische Mondkuchen und Pampelmusen essen.