Syrische Kinder malen für den Frieden

Syrische Kinder zeichnen und schreiben bei einer von der NGO "Shafak" organisierten Veranstaltung Nachrichten auf eine Papierrolle.

Einige Tage später, am Internationalen Tag des Friedens, stellten sie ihre Arbeit in einem Lager für Vertriebene in den Dörfern Killi und Maaret Misreen in der Provinz Idlib im Nordwesten Syriens aus.