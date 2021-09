Was wir über den Vulkanausbruch auf La Palma wissen

Der Vulkan auf der spanischen Kanaren-Insel La Palma spuckt weiter Feuer und Asche und aus einem neuen Schlot bahnt sich die Lava ihren Weg ins Tal. Der Lavastrom hat zahlreiche Häuser unter sich begraben, tausende Anwohner:innen wurden evakuiert, viele wissen nicht, ob ihr Zuhause noch steht oder unter der Lava begraben liegt.

An diesem Samstag musste der Flugverkehr auf La Palma wegen des Vulkanausbruchs eingestellt werden. Alle Flüge zur kanarischen Insel und von der Insel weg wurden gestrichen. Grund ist die starke Aschekonzentration in der Luft. Der Flugverkehr sei, so sind sich lokale und die nationale Fluggesellschaft einig, aktuell zu risikoreich.

Wir fassen zusammen, was über den Ausbruch des Cumbre Vieja bekannt ist.

Wann ist der Vulkan ausgebrochen?

Der Vulkan ist Teil der 14 Kilometer langen Gebirgskette Cumbre Vieja, im Süden der kleinen kanarischen Insel La Palma. Als sich am 11. September ein Erdbebenschwarm ereignete, schlossen Expert:innen auf einen möglichen Ausbruch. Es handelte sich um mehrere Tausend lokaler Erschütterungen in einer Tiefe von rund acht bis 13 Kilometern. Vulkanolog:innen glauben, dass sie das Ergebnis von Magma waren, das durch die Erdkruste aufstieg.

Die Behörden riefen die Warnstufe gelb aus und baten Anwohner:innen, sich auf eine Evakuierung vorzubereiten. Am Sonntag, den 19. September 2021, um 16.21 Uhr brach der Vulkan dann aus. Eine Sperrzone wurde eingerichtet und zunächst rund 5.000 Menschen evakuiert.

Das letzte Mal war auf La Palma ein Vulkan vor 50 Jahren ausgebrochen. Im Jahr 1971 spuckte der "Teneguia" Feuer und Asche, die Lava floss drei Wochen lang und erreichte zum Schluss auch das Meer.

Wie lange wird der Ausbruch dauern?

Genau können Expert:innen nicht bestimmen, wie lange der Vulkanausbruch dauert. Basierend auf früheren Ausbrüchen wird allerdings erwartet, dass die Lava noch mehrere Wochen oder sogar Monate laufen könnte. Es ist möglich, dass das Magma bald das Meer erreicht.

Der Lavastrom hat sich zuletzt stark verlangsamt. Am Sonntag vergangener Woche bewegte die Lava sich 700 Meter pro Stunde fort, am Freitag waren es noch vier Meter pro Stunde. Das ist laut Pablo Gabriel Silva, Professor für Geologie an der Universität von Salamanca, jedoch darauf zurückzuführen, dass die Lava sich auf flachem Terrain fortbewegt. "Das austretende Magma ist zähflüssiger und fließt damit weniger schnell", so Silva gegenüber der spanischen Zeitung El Mundo.

Erster Vulkanausbruch in Spanien seit einem halben Jahrhundert Auf der kanarischen Insel La Palma ist ein Vulkan ausgebrochen, rund 5000 Menschen wurden evakuiert. Der Vulkan spuckte riesige Feuerfontänen. Zahlreiche Schaulustige filmten sich gefährlich nahe an den Lavaströmen. Mehr > de.euronews.com Posted by Euronews Deutsch on Monday, September 20, 2021 Nachtbilder des Vulkanausbruchs von Dienstag, 20. September 2021

Ist der Vulkan für den Menschen gefährlich?

Die Anwohner:innen in der Gefahrenzone wurden rechtzeitig evakuiert, die Menschen sind angewiesen, sich vom Lavastrom entfernt zu halten. Die Temperaturen der Lava erreichen über 1000 Grad Celsuis. Verletzte gibt es bisher nicht.

María José Blanco vom Nationalen Geographischen Institut auf den Kanarischen Inseln sagte im Rahmen einer Pressekonferenz, dass die seismische Aktivität momentan "gering" sei, dass der Vulkan aber weiter geschmolzenes Gestein in die Luft schleudert. 26 Millionen Kubikmeter Gestein wurden bisher ausgestoßen, das ist mehr als doppelt so viel, wie von Vulkanolog:innen zunächst erwartet. Der größere der beiden Lavaströme ist Blanco zufolge rund 500 Meter breit und stellenweise bis zu 15 Meter hoch.

Der Zivilschutz wies die Menschen, die in der Nähe der Aschewolke leben an, Masken zu tragen und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch von Sport im Freien wird abgeraten. Augen sollen mit einer Schutzbrille geschützt werden.

Wie viele Menschen wurden evakuiert und mussten Touristen abfliegen?

Nach Angaben des Erdbeobachtungsprogramm Copernicus wurden bisher 390 Häuser zerstört, rund 180 Hektar Land sowie Infrastruktureinrichtungen liegen unter dem Magma begraben, 14 Kilometer Straßen wurden zerstört. Mehr als 7.000 Menschen waren bis Freitag evakuiert worden, einige Touristen wurden auf die Nachbarinsel Teneriffa gebracht. Weil sich ein weiterer Schlot geöffnet hat, wurde am Freitag zudem angeordnet, dass auch die Menschen in den Orten Tajuya und Tacande in Sicherheit gebracht werden sollen.

Die Rauchsäule, die von dem Vulkan aufsteigt, wurde wird mittlerweile von der Guardia Civil auf rund 3 Kilometer geschätzt. Am Dienstag kam es wegen stärkerer Winde zu Verzögerungen im Flugverkehr - auch weil einige Notflüge eingerichtet wurden. Am Freitagnachmittag entschieden die Fluglinien Iberia und Binter, Flüge auf die Insel zu streichen.

Copernicus EMS Der Fortschritt des Lavastroms auf Satellitenbildern des Erdbeoachtungsprogramms Copernicus.

Von den rund 28.000 Einwohner:innen der Insel leben die meisten von Tourismus oder Landwirtschaft - die zwei Sektoren die am stärksten von der Naturkatastrophe betroffen sind. Ministerpräsident Pedro Sanchez sagte den Betroffenen am Freitag vor Ort ein Maßnahmenpaket zu, damit "Leben wieder aufgebaut" werden könnten. Die Insel soll zum Katastrophengebiet ausgerufen werden. In welcher Höhe die Hilfen ausfallen sollen, werde in der kommenden Woche bei einem Kabinettstreffen bestimmt.

Auch der Präsident der Kanarischen Inseln, Ángel Víctor Torres, kündigte Soforthilfen für Menschen an, die ihr Zuhause verloren haben. Im Rahmen des Notfallplans sei es auch denkbar, Menschen auf Kreuzfahrtschiffen unterzubringen. Man führe Gespräche mit Hafenbehörden, so Torres.

Was rät Spanien Tourist:innen, die nach La Palma reisen wollen?

Tourist:innen wird geraten, sich über die aktuelle Rate informiert zu halten. Eine offizielle Empfehlung, geplante Reisen abzusagen, gab es zunächst nicht. Im Gegenteil: Die Tourismusministerin war zu Beginn der Woche kritisiert worden, nachdem sie in einem Radiointerview von einem "wunderbaren Naturspektakel" sprach das der Insel "beschert" wurde und von dem "zahlreiche Touristen profitieren" könnten.

Spanischen Medien zufolge machen sich viele Touristen - auch von den Nachbarinseln - Richtung La Palma auf, um den Vulkan so nah wie möglich mitzuerleben.

An diesem Samstag wurde aber der Flugverkehr wegen des Ascheregens eingestellt. Schon zuvor war die Nachfrage nach Tickets für Fährschiffe zwischen den kanarischen Inseln besonders hoch, wie Ignacio Liaño, Flottendirektor von Fred Olsen, einer der Fährgesellschaften, gegenüber 20 Minutos erklärte. Das Unternehmen setzt aufgrund der hohen Nachfrage mehr Fähren ein.

Es seien aber nicht nur Tourist:innen an der Überfahrt interessiert, auch viele Wissenschaftler:innen sowie Helfer:innen machten sich auf in Richtung La Palma. "Der Zugang zur Insel ist nicht beschränkt, nur der Bereich um den Vulkan herum, ein paar Kilometer. Aber in die Städte, die nicht betroffen sind, kann man ohne Probleme gehen", so Liaño. Von der Gemeinde Los Llanos de Aridane sei der Vulkan Tag und Nacht ohne Probleme zu beobachten.

Was hat es mit der Schwefelwolke auf sich?

Der Bevölkerung der Insel wurde geraten, wegen des Rauchs Masken zu tragen und sich soweit wie möglich in Innenräumen aufzuhalten. Die Anwohner:innen wurden zunächst neben Erdbeben und Lavaströmen auch vor giftigen Gasen, Vulkanasche und saurem Regen gewarnt. Am Mittwoch hatten Vertreter der spanischen Militäreinheit für Notfälle begonnen, die Menge des in der Region freigesetzten Giftgases zu messen.

Die Rauchwolke des Cumbre Vieja besteht aus Schwefeldioxid und wird von Winden in Richtung Festland geweht. Allerdings besteht laut Copernicus-Wissenschaftler Mark Parrington keine Gefahr für die Bevölkerung auf dem europäischen Festland. "Die Auswirkungen des von der Cumbre Vieja ausgestoßenen SO2 auf das Wetter und die Luftqualität an der Oberfläche sind höchstwahrscheinlich sehr gering. Der größte Teil des ausgestoßenen Schwefeldioxids befindet sich viel weiter oben in der Atmosphäre."

Schwefeldioxid-Vorhersage für Freitag, den 24. September Copernicus Atmosphere Monitoring Service / Windy

Nach Schätzungen des Instituto Vulcanológico de Canarias werden durch den Vulkan täglich zwischen 6.140 und 11.500 Tonnen Schwefeldioxid in die Atmosphäre abgegeben.

"Vor allem, wenn sie sich von der Quelle entfernt, wird die Wolke nur als leichter Dunst am Himmel zu erkennen sein". Auf Nachfrage von Euronews erklärt Parrington, dass diese Werte, auch wenn sie auf den ersten Blick sehr spektakulär erscheinen mögen, "innerhalb der normalen Grenzen für einen großen Vulkanausbruch wie den auf La Palma liegen."