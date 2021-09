Bundestagswahl läuft - rege Beteiligung

Viele Deutsche haben in den vergangenen Wochen bereits per Briefwahl ihre Stimme abgegeben - wie Viele genau steht noch nicht fest. Wahlforscher:innen erwarten, dass der Anteil der Briefwähler:innen dieses Jahr so hoch wie nie zuvor ist.

Am Wahltag selbst wird auch in Schulen und Sporthallen im ganzen Land mit einer hohen Wahlbeteiligung in den Wahllokalen gerechnet. In Berlin haben sich bereits mancherorts lange Schlangen vor den Wahllokalen gebildet. In München ist die Wahlbeteiligung am späten Sonntagmittag schon signifikant höher als 2017.

Die Wahllokale schließen bundesweit um 18 Uhr. Erste Hochrechnungen werden nach 18 Uhr erwartet. Bereits ab 17:30 Uhr berichten wir in einer Sondersendung live auf Euronews.

