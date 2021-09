Was wird aus Deutschland nach der Wahl? Euronews am Abend am 27.09.

🙃 Guten Abend!

🌍 Am Tag nach der Bundestagswahl schmunzelt SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz...

🤔 CDU-Chef Armin Laschet wirft die CSU vor, er habe "kein Fettnäpfchen ausgelassen". Aber kommt trotzdem Jamaika?

😯 Totales Chaos in einigen Wahlbüros am Wahlsonntag in Berlin. Was war da los?

🌋 Der Vulkan auf La Palma tobt nach einer kurzen Pause wieder mit aller Wucht.

💥 Bei einem Erdbeben auf Kreta ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen.

⛽️ Sind Panik-Käufe schuld? Warum es in Großbritannien weiterhin lange Schlangen an den Tankstellen gibt.

