96-jährige Angeklagte auf der Flucht, Prozess gegen KZ-Sekretärin verzögert

Der Prozess gegen die ehemalige Sekretärin des Konzentrationslagers Stutthof verzögert sich, weil die 96-Jährige auf der Flucht ist. Das hat die Pressesprecherin des Landgerichts Itzehoe gegenüber Euronews bestätigt.

Die Angeklagte habe heute morgen ihren Wohnort in Quickborn mit einem Taxi in Richtung U-Bahn-Haltestelle Ochsenzoll/Norderstedt verlassen. Dort verliert sich ihre Spur. Sie wird nun per Haftbefehl gesucht.

Man werde noch etwas warten, um zu sehen, ob sie lokalisiert werden kann, um zu entscheiden, ob der Prozess heute anfangen kann. Der Auftakt war für Donnerstagvormittag 10 Uhr in Itzehoe geplant gewesen.

Die 96-Jährige ist wegen Beihilfe zum Mord und versuchtem Mord in mehr als elftausend Fällen angeklagt. Laut Staatsanwaltschaft arbeitete "die damals Heranwachsende" in dem Lager Stutthof, in der Nähe von Danzig, von 1943 bis 1945 als Stenotypistin und Schreibkraft. Dabei soll sie "den Verantwortlichen des Lagers bei der systematischen Tötung von dort Inhaftierten Hilfe geleistet haben", wie das Gericht mitteilte.

Die U-Bahn Ochsenzoll befindet sich im Norden von Hamburg.