Der frühere georgische Präsident Michail Saakaschwili hat erklärt, er sei nach acht Jahren im Exil zurückgekehrt. Saakaschwili trotzt damit den Warnungen der Regierung, dass er wegen Machtmissbrauch inhaftiert werde. Nach seiner Abwahl 2013 wurde er zu mehrjährigen Haftstrafen wegen Amtsmissbrauchs verurteilt.

Saakaschwili kündigte seine Rückkehr auf seiner Facebook-Seite an, mit den Worten: " Guten Morgen, Georgien, nach 8 Jahren bin ich hier in Batumi".

Mit einem selbstgedrehten Video warb er für die Oppositionspartei UNM:

"Ich habe mein Leben und meine Freiheit riskiert und bin trotz aller Drohungen hierher gekommen. Ich möchte Sie bitten, am 2. Oktober an die Urnen zu gehen und für die UNM zu stimmen. Stimmen Sie auf keinen Fall für Iwanischwili. Wir müssen viele sein, es sind entscheidende Wahlen für Georgien."

Der Oligarch Bidsina Iwanischwili , Georgiens reichster Mann und ehemaliger Ministerpräsident, gilt als derjenige, der in Georgien das Sagen hat. Kritiker werfen ihm vor, die Strafverfolgung zu nutzen, um politische Gegner und kritische Journalisten zu bestrafen.

Im Westen wächst die Besorgnis über die demokratische Legitimation der Regierungspartei. Die USA haben mögliche Sanktionen angedeutet. In den letzten Jahren hat sich Saakaschwili als Feind der, wie er sagt, korrupten Oligarchen positioniert, deren informelle Macht das ersticke, was von der Demokratie in Osteuropa noch übrig sei.