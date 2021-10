Frankreich: Ex-Adidas-Chef Bernard Tapie (78) ist tot

Der französische Geschäftsmann, Schauspieler und Politiker Bernard Tapie ist tot. Wie seine Familie gegenüber französischen Medien bestätigte, verstarb er in im Alter von 78 Jahren in Paris an seiner Krebserkrankung.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron würdigte Tapie in einem Schreiben als Legende, dessen Ehrgeiz, Energie und Enthusiasmus Generationen von Franzosen inspiriert habe. Er habe einen Kampfgeist besessen, der Berge versetzen und nach dem Mond greifen konnte, und habe bis zuletzt gegen den Krebs gekämpft.

Karriere mit Erfolgen und Verurteilungen

Auch der in dieser Woche wegen illegaler Wahlkampffinanzierung verurteilte Ex-Präsident Nicolas Sarkozy gedachte Tapies. Dieser sei während dessen "grausamer Krankheit" ein Musterbeispiel an Mut und Würde gewesen.

Tapie ist unter anderem für seine Erfolge als Manager des Fußballclubs Olympique Marseille bekannt, aber auch für zahlreiche Justizskandale, unter anderem musste er wegen Bestechung und Unterschlagung ins Gefängnis.