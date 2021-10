Der Creative Director des Modelabels Balenciaga, der Georgier Demna Gvasalia, setzt auf den Überraschungseffekt. Das hat er am Wochenende bei der Pariser Vorstellung der neuen Kollektion für Frühjahr und Sommer 2022 bewiesen.

Anstatt Models mit den neuen Schöpfungen - meist in Schwarz - über einen Laufsteg gehen zu lassen, während die geladenen Gäste im Publikum sitzen, tummelten sich auf dem roten Teppich vor dem Théâtre du Châtelet im 1. Pariser Arrondissement die Models, Freunde des Modehauses und andere Stars in den neuen Kleidern der Marke.

Darunter Isabelle Huppert, Lewis Hamilton, Cardi B und Offset, Naomi Campbell, Devonté Hynes und Elliot Page, die beim Photocall für die Kameras posierten.

Der Stil, eine Mischung aus Streetwear und glamourösen Abendkleidern mit Oversize-Jacken, sowohl sehr weiten als auch sehr engen Schnitten und futuristischen Accessoires, trägt die Handschrift des 40-jährigen Gvasalia, der es sich zur Aufgabe gemacht hat den Status Quo der High Fashion in Frage zu stellen.

Und tatsächlich sah das alles nicht nur aus wie eine Premierenfeier: Die Gäste wurden im Kinosaal mit einer exklusiven Folge der Kult-Serie The Simpsons überrascht, in der die Klischees der Modewelt mit dem bekannt satirischen Unterton aufs Korn genommen werden.

10 Minuten dauert die Folge, in der Homer Simpson seiner Frau Marge ein Kleid bei Balenciaga bestellt und erschreckt vom Preis (19.000 Dollar) anschließend um seine Frau herumtänzelt, um zu verhindern, dass sie das Kleid - das er zurückschicken will - dreckig oder kaputt macht. Er fragt sie sogar: "Aber was, wenn du schwitzt?".

Letztendlich werden die Einwohner von Springfield nach Paris eingeladen und defilieren in Balenciaga-Kleidern vor Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour, einer der einflussreichsten Frauen der Modewelt, die das alles ganz toll findet.

Mit der Mischung aus Popkultur und Haute Couture trifft Balenciaga ins Grüne: Modezeitschriften sprachen von einer "Sensation" (Journal du Luxe und Vogue) und vom "wohl kultigsten Modefilm aller Zeiten" (20Minutes).

Gegenüber Vogue erklärt Gvasalia das Projekt: "Weil ich die Simpsons schon immer geliebt habe, wegen ihrer augenzwinkernden Art und der leicht romantisch-naiven Seite". Er sei überrascht gewesen, als die Zusammenarbeit tatsächlich zustande kam.

"The Simpsons for Balenciaga ist die jüngste in einer Reihe von Aktivitäten, die die Grenzen zwischen Mode und anderen Formen der Unterhaltung, Kultur und Technologie verschieben und die Marke von einer einfach zu definierenden Kategorie wegführen", ist auf der Internetseite des Labels zu lesen.

The Simpsons I Balenciaga - die neue Folge, spezial Balenciaga können Sie im Player (auf Englisch) anschauen: