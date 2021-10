Totalausfall bei Facebook sorgt für Frustrationen

Das soziale Netzwerk Facebook geht durch holprige Zeiten. Eine Whistleblowerin soll an diesem Dienstag vor dem US-Senat befragt werden. Sie wirft dem Konzern vor, die Facebook-Algorithmen zu nutzen, um Profit über die Sicherheit und das Wohl der Nutzer:innen zu stellen, Jugendliche eingeschlossen.

Und dann kam es noch einem technischen Totalausfall, der neben Facebook auch die zu FAcebook gehörenden Apps Instagram und Whatsapp betraf. Der Grund dafür ist noch immer unklar, aber viele Nutzer:innen waren frustriert.

"Ich liebe Instagram. Das ist die App, die ich am meisten nutze, auch in meinem Job. Beruflich ist es also definitiv ein Rückschritt, und persönlich bin ich ständig mit der App beschäftigt. Es ist also Mist, das Schlimmste", findet Millie Donnelly, Community Managerin bei einer gemeinnützigen Organisation.

Tattoo-Künstlerin Eliana Agnello sagt: "Eine meiner besten Freundinnen schrie mich heute an, weil meine Nachrichten nicht gecheckt habe. Ich habe gar keine Nachrichten bekommen, weil die Plattformen nicht funktionierten."

Der Ausfall sorgte für einen Einbruch der Social-Media-Aktie um fast 5 Prozent, der das Vermögen des Gründers Mark Zuckerburg um Millionen von Dollar schmälerte.