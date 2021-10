Texas: Verletzte bei Schießerei in High School - Verdächtiger flüchtig

Bei einer Schießerei in einer Schule in Texas sind laut Polizei mindestens vier Menschen verletzt worden. Der Schütze sei auf der Flucht und werde gesucht. Die Polizei fahndet auf Twitter nach einem 18-Jährigen. Den Behörden zufolge hatte es vor der Schießerei einen Streit gegeben.

Der Angriff ereignete sich in der Timberview High School in Arlington bei Dallas. Die Schulbehörde meldete am Morgen Ortszeit, das Gebäude sei abgeriegelt.

Erst vor wenigen Tagen war bei einer Schießerei an einer Schule in Houston ein Mensch verletzt worden. Beim bisher tödlichsten Angriff an einer Schule in Texas erschoss ein 17-Jähriger 2018 zehn Menschen an der Santa Fe High School in der Nähe von Houston.