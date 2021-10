Afghanistan: Viele Tote bei Angriff auf schiitische Moschee

Während des Freitagsgebets in einer Moschee sind in der nordafghanischen Stadt Kundus bei einem Anschlag mehrere Dutzend Menschen getötet worden. Über 140 Menschen wurden nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Bachtar verletzt. Offenbar hatte sich ein Selbstmordattentäter in der schiitischen Moschee in die Luft gesprengt.

Augenzeuge Hussaindad Rezayee berichtete: "Ich war zu Hause mit Bauarbeiten beschäftigt. Als das Gebet begann, hörte ich die Explosion. Als ich in der Moschee nach meinen Verwandten suchte, sah ich, dass die Moschee voll von Menschen war, die dort herumlagen. Die Opferzahl ist noch nicht klar."

In jüngerer Vergangenheit hatte vor allem die Miliz Islamischer Staat Attentate in Afghanistan durchgeführt, zumeist allerdings in Kabul und östlichen Landesteilen. Die Taliban erklärten, Spezialkräfte seien vor Ort und der Vorfall werde untersucht.

Die UN-Mission in Afghanistan sprach von einem beunruhigenden Muster der Gewalt. Es sei der dritte tödliche Angriff binnen weniger Tage, der sich offenbar gegen eine religiöse Stätte richtete. Die Afghanistan-Mission ging zunächst von mehr als 100 Toten und Verletzten aus. Tatsächlich sind sehr viele Menschen so schwer verletzt, dass zumindest die Zahl der Todesopfer noch steigen dürfte.

Spezialkräfte der Taliban seien vor Ort und eine Untersuchung des Vorfalls habe begonnen, hieß es weiter. Bisher bekannte sich niemand zu dem Anschlag. Schiitische Ziele in Afghanistan werden oft von der IS-Miliz angegriffen.