Wahl in Tschechien - Spannung durch "Pandora Papers"

In Tschechien ist am Samstag die zweitägige Parlamentswahl fortgesetzt worden. Die Wahllokale öffneten um 8.00 für sechs Stunden. Als Umfragefavorit ging die populistische Partei ANO des

Regierungschefs Andrej Babis ins Rennen. Der Multimilliardär war jedoch zuletzt wegen Enthüllungen aus den «Pandora Papers» über ausländische Briefkastenfirmen unter Druck geraten. Der 67-Jährige

wies Vorwürfe der Geldwäsche zurück.

Das konservative Dreier-Bündnis "Spolu" lag in den Umfragen zuletzt knapp hinter der ANO. Kandidat Petr Fiala (ODS) will zusammen mit dem liberalen Wahlbündnis der Piraten mit der Bürgermeisterpartei STAN Babis ablösen.

Am Freitag hatte sich angesichts des möglicherweise knappen Ausgangseine hohe Beteiligung abgezeichnet. Vielerorts gaben nach Schätzungen 40 bis 50 Prozent der Wähler ihre Stimme bereits am ersten Tag ab. Die Polizei musste mehrmals einschreiten, weil die Maskenpflicht in Innenräumen nicht eingehalten wurde.

Die knapp 14 800 Wahllokale befanden sich auch an ungewöhnlichen Orten, zum Beispiel in Brauereien, Fußballkabinen, Gefängnissen und Wohnzimmern.

In Tschechien wird traditionell an zwei Tagen gewählt, weil viele Menschen am Wochenende aufs Land fahren. Anders als etwa in Deutschland gibt es keine Möglichkeit zur Briefwahl.

Prognosen oder Hochrechnungen gibt es nicht, was am Ende zählt, sind gezählte Stimmen.

su mit dpa