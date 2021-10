Goldener Aluhut 2021: Der Wendler setzt sich gegen Nena durch

Die Abstimmung ist beendet. Tausende haben mitgemacht und im Internet für ihre Favorit:innen für den Goldenen Aluhut gestimmt.

In der Kategorie "Verschwörungstheorien allgemein" hat sich Sänger Michael Wendler gegen Nena, die Stiftung Corona Ausschuss, Schauspieler Til Schweiger, Captain Future und FPÖ-Politiker Herbert Kickl durchgesetzt. Nominiert war Wendler" für das Propagieren von Verschwörungserzählungen und das unreflektierte Teilen von Reichsbürgerideologien auf seinem Telegram-Kanal".

Mehr als 32 Prozent der Menschen, die im Internet ihre Stimme abgegeben haben, haben für Michael Wendler votiert.

Die Organisation "Der Goldene Aluhut" - die sich über Spenden und den Verkauf von T-Shirts etc finanziert - verleiht ihre Trophäen zum inzwischen 7. Male in Berlin an die Besten (oder Schlimmsten), um der "Gefahr mit Haltung, Humor und Aufklärung entgegen zu treten".

In der Kategorie Politik waren neben Hans-Georg Maaßen, der AfD und Oskar Lafontaine auch der CDU/CSU-Kanzlerkandidat Armin Laschet nominiert. Gewonnen hat aber "Die Basisdemokratische Partei Deutschlands (die BASIS) für ihr Programm mit Inhalten der Querdenken-Bewegung und Nähe zu verfassungsfeindlichen Gruppierungen".

Die Verleihung des Goldenen Aluhuts 2021 findet am 30.10. ab 19 Uhr im Heimathafen Neukölln unter den aktuell gültigen Hygieneauflagen statt.