Ist Kernkraft "grüne" Energie? Euronews am Abend am 12.10.

💉 Schnelles Impfen war einst das Markenzeichen von des britischen Managements der Corona-Krise. Doch jetzt sieht es düster aus für Boris Johnson.

🏨 10 Prozent aller auf Covid-19-Intensivstationen sind komplett geimpft. Das sagt das RKI.

❎ Ist Kernkraft eine "grüne" Energie? Dafür setzten sich - in Zeiten steigender Preise - Frankreich und viele andere EU-Staaten ein.

🚦 Wie steht es um den Ampel-Deal von SPD, Grünen und FDP? Das sagen die Generalsekretäre.

Um den Muezzinruf in Koln tobt ein Streit - weit über die Stadt hinaus.

🌋 Wer auch noch tobt, das ist der Vulkan Cumbre Vieja auf La Palma. Die Lava schleudert riesige Teile gen Tal.

🙈 Einen Goldenen Aluhut gewinnt der Wendler, der sich gegen Nena durchgesetzt hat.

