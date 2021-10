Superman wird jetzt bisexuell. Der US-Comicverlag DC Comics hat angekündigt, dass der Sohn von Clark Kent und Lois Lane eine romantische Beziehung zu einem männlichen Freund namens Jay haben wird.

Das Coming-out des berühmten Superhelden kommt in einer Zeit, in der sich immer mehr Comics der Vielfalt verschreiben. Erst im August hatte sich die Figur Robin in den Batman-Comics als bisexuell geoutet.