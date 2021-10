Käptn Kirk: Wo noch kein 90jähriger jemals war

Der Weltraum - unendliche Weiten. Wir befinden uns zwar nicht in einer fernen Zukunft, sondern im hier und heute. Trotzdem, dies ist das wohl letzte, aber wahre Abenteuer von Käptn Kirk alias William Shatner, Kommandant des TV Raumschiffes Enterprise, der Rolle seines Lebens.

Jetzt hob er tatsächlich ab, um an Bord eines von Jeff Bezos' Firma Blue Origin gebauten Raumschiffs in einer Höhe von 106 Kilometern zumindest den Rand des Weltraums zu erreichen. Nur 10 Minuten dauerte der Flug für den 90jährigen, aber etwas muss sich erfüllt haben für den berühmtesten aller Raumschiffkäpitäne, der in 79 Folgen mit dem Raumschiff Enterprise unterwegs war, um fremde Welten, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen zu entdecken.

Begleitet von drei deutlich jüngeren Mitreisenden, kehrte der jetzt älteste Mensch im All sicher auf den blauen Planeten zurück. Sein Flug war der zweite bemannte der Kapsel «New Shepard», beim Erstflug im Juli war Amazon Gründer Bezos selbst mit an Bord.