Neuer Rekord für Portugals Superstar Cristiano Ronaldo

Der Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft, Cristiano Ronaldo, hat seinen Tor-Rekord in Länderspielen weiter ausgebaut. Beim 5:0 in der WM-Qualifikation gegen Luxemburg erzielte der 36-Jährige seine Länderspiel-Tore Nummer 113, 114 und 115.

Im September hatte Ronaldo die Rekordmarke von Ali Daei übertroffen. Der Iraner führte die Torjäger-Liste 15 Jahre lang mit 110 Treffern an.

Nebenbei feierte der Profi von Manchester United noch sein Hattrick-Jubiläum. Im Algarve Stadion in Faro erzielte er seinen Zehnten Dreierpack für die Nationalmannschaft. Ronaldo traf in der Anfangsphase seines 182. Länderspiels jeweils per Elfmeter und sorgte mit seinem dritten Treffer in der Nachspielzeit für den Schlusspunkt.

In seiner ganzen Profikarriere gelangen dem Superstar bereits in 58 Spielen mindestens drei, oder mehr Tore.

In der WM-Qualifikation liegt Portugal in der Gruppe A mit 16 Punkten einen Zähler hinter Serbien, hat allerdings ein Spiel weniger absolviert als der Spitzenreiter. Die Serben gewannen mit 3:1 gegen Aserbaidschan.