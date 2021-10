Cumbre Vieja: Vierter Lavaabfluss am Hauptkrater

Wir hatten ziemlich intensive seismische Aktivität in der Nacht, vor allem von 0100 bis 0400 Uhr morgens, mit einer großen Anzahl von Ereignissen, die größte vulkanische Bebenserie seit dem 11. September mit einer Stärke von 4,5. Auf der ganzen Insel konnte man sie spüren, vor allem in Mazo, sogar hier in Los Llanos und in einigen nördlichen Städten.