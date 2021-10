Corona-Sorgen und Rekord-Diesel-Preis - Euronews am Abend am 18.10.

🌻 Hallo! Es ist schwer abzusehen, wie sich die Corona-Pandemie in den kommenden Wochen entwickelt. An diesem Montag ist Colin Powell an Covid-19 gestorben - er war vollständig geimpft. Doch wie umgehen mit Nicht-Geimpften, das ist auch in den USA ein Thema.

🦠 Dramatisch steigende Zahlen: In diesen Ländern macht die Corona-Pandemie enorme Sorgen.

🖤 Traurige Nachricht: US-Außenminister Colin Powell ist an Covid-19 verstorben.

🌍 Viel durchgesetzt: Auch die FDP hat sich für Ampel-Koalitionsverhandlungen ausgesprochen.

😷 Nicht geimpft: Dieser Star könnte ein Problem für Sportartikelmarke Nike werden.

⛽️ Alarm an der Zapfsäule: Der Preis von Diesel hat einen neuen Rekord erreicht.

🔴 Am Abend doch abgesetzt: BILD-Chefredakteur Julian Reichelt ist jetzt freigestellt worden - nach neuen Vorwürfen.

🙏 Ihnen eine gute Zeit!