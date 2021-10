Liberia: Jugendlicher findet 50.000$ auf Straße und gibt sie zurück

Der 19-jährige Emmanuel Tuloe ist in Liberia zu einem Nationalhelden geworden. Der Jugendliche hatte umgerechnet etwa 43.100 Euro auf der Straße gefunden und der Besitzerin zurückgegeben.

Der Präsident im westafrikanischen Liberia, George Weah, zeichnete den jungen Mann am Montag in der Hauptstadt Monrovia für seine große Aufrichtigkeit aus, wie die Zeitung Liberian Observer am Dienstag berichtete.

Eine Geschäftsfrau hatte laut des Berichts das in eine Plastiktüte eingewickelte Bargeld am Rande einer Landstraße außerhalb der Stadt Tappita in der nordöstlichen Region Nimba verloren. Die Frau bat demnach im Radio einen Finderlohn an, worauf sich Tuloe bei ihr meldete.

Höchster Orden, Bildungsstipendium, zwei Motorräder und Geldprämie

Während einer Zeremonie lobte Präsident George Weah den "außergewöhnlichen Sinn für Moral und die gute Staatsbürgerschaft" Tuloes. Er verlieh dem Jugendlichen den höchsten Orden Liberias, ein Bildungsstipendium, zwei Motorräder sowie eine Geldprämie. Tuloe, dessen Vater früh verstorben war, hatte die Schule in der siebten Klasse aus Geldmangel abbrechen müssen.

Das an Gold, Diamanten und Eisenerz reiche Liberia gehört trotz seiner Naturschätze zu den ärmsten Ländern der Welt. Fast 45 Prozent der rund fünf Millionen Einwohner fallen nach Angaben der Weltbank unter den internationalen Standard für "extreme Armut" und leben von 1,90 Dollar (1,60 Euro) oder weniger pro Tag.