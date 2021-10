Asche, Gas und Lava: Pyroklastische Ströme auf La Palma

La Palma: Auf heissen strömen aus Asche, Gasen und Gesteinsstücken schwimmen riesige Lavablöcke durch die Landschaft.

Der Cumbre Vieja auf La Palma zeigt keine Zeichen der Beruhigung. Auf pyroklastischen Strömen, eine Mischung aus heißer Asche, Gasen, Gesteinsstücken schwimmen riesige Lavablöcke. können wie Lawinen abgehen, Geschwindigkeiten von über 100 Kilometern erreichen und mit Temperaturen zwischen 200 und 700 Grad alles verbrennen, was ihnen in den Weg kommt. So ein kochender Fluss bewegte sich auf eine Tankstelle in der Innenstadt von La Laguna zu, der Treibstoff wurde rechtzeitig abgepumpt.

Natürlich gilt die Sorge der Behörden in erster Linie den Menschen, aber auch für Tiere wird gesorgt. Diese Hunde sind eingeschlossen. Bei einem Drohnenflug wurde sie entdeckt. Mit einer Drohne wurde Futter eingeflogen, später wollten die Retter sie einfangen und ausfliegen. Doch inzwischen sind die Tiere verschwunden, sie haben sich selbst befreit.

Die Behörden haben inzwischen viele Nutz- und Haustiere im Katastrophengebiet gerettet - diese Katze hatte einige Atemprobleme, aber mit Hilfe eines Offiziers der militärischen Notfalleinheit ist sie wieder wohlauf.