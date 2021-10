Energiekrise - worum geht es?

Die Preise von Erdgas sind in Europa stark angestiegen und verschärften damit eine Krise, die bereits Unternehmen und private Verbraucher belastet. Erdgas ist heute sechs Mal teurer als vor einem Jahr.

Selbst wenn der Preisanstieg allgemein ist, zahlen nicht alle dasselbe. Die höchsten Strompreise in der EU gibt es in Griechenland, gefolgt von Italien, Slowenien und Kroatien. Die günstigsten sind in Deutschland, Polen, der Tschechischen Republik und der Slowakei zu finden.

Die EU soll eine gemeinsame Lösung gegen den Preisanstieg finden. Doch gibt es dazu unterscheidliche Vorschläge.

Eine Staatengruppe um Spanien und Frankreich will gemeinsame Ankäufe ähnlich der EU-weiten Impfstoff-Anschaffung.

Ein weniger ehrgeiziger Green Deal, etwa durch eine Neufassung des Emissionshandelssystems, wird von Polen und Ungarn favorisiert. Frankreich will zudem eine größere Rolle der Atomkraft.

Doch gibt es auch die Meinung, es solle nichts getan werden, die Märkte würden sich selbst regulieren. In dieser Gruppe sind etwa Deutschland und Österreich.