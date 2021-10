Tragischer Vorfall auf einem Western-Filmset bei Santa Fe: Der US-Star Alec Baldwin hat bei Dreharbeiten eine Person mit einer Requisitenwaffe erschossen. Laut einem Sprecher des Filmstars handelte es sich um einen Unfall. Dabei wurde die Kamerafrau Halyna Hutchins tödlich verletzt, sie verstarb später im Krankenhaus. Auch der Regisseur Joel Souza wurde getroffen, er wird derzeit behandelt.

Die genauen Umstände blieben vorerst unklar. Die Ermittler würden Augenzeugen befragen, hieß es. Unter anderem werde die Waffe untersucht und wie das Geschoß abgegeben wurde. Strafrechtliche Vorwürfe wurden nach Angaben der Polizei bisher nicht erhoben.

Beim Film "Rust" ist Baldwin auch als Produzent mit an Bord.

Die verstorbene Kamerafrau (Director of Photography, DV) Halyna Hutchins war zuvor an mehreren großen Filmprojekten beteiligt. Kollegen aus der Szene teilten in sozialen Netzwerken ihre Bestürzung über den Tod der 42-Jährigen.

Der Schauspieler Joe Manganiello (Spider-Man, True Blood) arbeitete mit Hutchins am Film Archenemy. Auf Instagram schrieb er: "Ich bin mit den Nachrichten aufgewacht und habe die Neuigkeiten gelesen und ich bin schockiert. Ich hatte so ein Glück, @halynahutchins als meine DV bei Archenemy zu haben. Sie war ein absolut unglaubliches Talent und ein großartiger Mensch. Sie hatte so ein Auge und einen visuellen Stil, sie war die Art von Kamerafrau, der man den Erfolg wünscht, weil man sehen will, was sie als Nächstes zustande bringt. Sie war ein fantastischer Mensch. Es gab keinen Druck, mit dem sie nicht umgehen konnte. Sie war eine großartige Kollegin und eine Verbündete für jeden, der vor ihrer Kamera stand. Jeder, der sie kannte, drückte ihr die Daumen. Ich kann nicht glauben, dass so etwas in der heutigen Zeit passieren kann... Schüsse aus einer Requisitenwaffe können ein Crewmitglied töten? Das ist eine grausame Tragödie. Mein Mitgefühl gilt ihrer Familie und insbesondere ihrem Sohn. Ich bin heute so traurig für alle, die sie kannten und mit ihr gearbeitet haben..."

Der Regisseur von Archenemeny, an dessen Seite Hutchins bei den Dreharbeiten arbeitete, schrieb auf Twitter, Hutchins habe einen "brillianten Sinn für Licht und Textur".