Liberia: Junger Mann findet 50.000 Dollar in Plastiktüte

In Liberia ist ein junger Mann zum Botschafter für rechtschaffendes Verhalten ernannt worden. Emmanuel Tuloe hatte eine Plastiktüte mit umgerechnet 50.000 US-Dollar gefunden und sie der Polizei übergeben. Das Geld wurde an die Eigentümerin zurückgegeben. Der junge Mann erhält für seine Aufgabe künftig 500 Dollar pro Monat. Außerdem erhält er ein Unistipendium. Nach Angaben der Weltbank lebt knapp die Hälfte der Bevölkerung in Liberia von weniger als zwei US-Dollar pro Tag.