Zeuge Richard Gere contra Matteo Salvini: "Wie ernst ist der Prozess?"

Vor einem Gericht in Palermo muss sich an diesem Samstag der frühere italienische Innenminister Matteo Salvini verantworten Die Anklage lautet auf Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauch.

Im Sommmer 2019 soll Salvini ein Schiff der spanischen Hilfsorganisation Proactiva Open Arms mit 147 Schutzsuchenden an Bord am Einlaufen in einen Hafen gehindert haben.

Vor dem Gang vor Gericht, das im Bunkler eines Gefängnisses tagt, sagte der 48-Jährige. er habe im Interesse der damaligen Regierung gehandelt: "Die Grenzen, die Sicherheit, die Ehre und die Würde eines Landes zu verteidigen, ist eine Pflicht, und zwar nicht die eines Ministers, sondern die eines jeden, wie es in unserer Verfassung steht. Vor Gericht zu kommen, weil ich meine Pflicht getan habe, ist surreal. Richard Gere wird kommen. Sagen Sie mir, wie ernst ein Prozess ist, bei dem Richard Gere aus Hollywood kommt, um meine Schlechtigkeit zu bezeugen."

Salvini argumentierte, die Open Arms hätte auch einen Hafen in Spanien, Malta oder Tunesien anlaufen können.

"Menschenrechte vor Politik"

Der Open Arms Direktor und Gründer Oscar Camps macht geltend, dass die Rettung von Menschen in internationalen Gewässern keine politische Angelegenheit sondern eine Frage der Menschenrechte sei. Camps sagte unmittelbar vor Beginn der Verhandlung: "Die Rettung von Menschen im Meer ist kein Verbrechen, sondern eine Verpflichtung nicht nur für den Kapitän, sondern auch für alle Staaten."

Richard Gere hatte damals geholfen, Vorräte auf die Open Arms zu bringen. Im Laufe des Verfahrens werden neben dem Hollywood-Schauspieler auch Innenministerin Luciana Lamorgese und Außenminister Luigi Di Maio gehört. Lamorgese war damals Regierungsberaterin, Di Maio Minister für Arbeits- und Sozialpolitik.