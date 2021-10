Papst fordert mehr Menschlichkeit in der Asylpolitik

Ich bringe meine Verbundenheit mit den Tausenden von Migranten, Flüchtlingen und anderen Schutzbedürftigen in Libyen zum Ausdruck: Ich vergesse euch nie, ich höre eure Schreie - und bete für euch. So viele dieser Männer, Frauen und Kinder erleben unmenschliche Gewalt. Ich appelliere erneut an die internationale Gemeinschaft, ihre Versprechen einzuhalten und nach gemeinsamen, konkreten und dauerhaften Lösungen zu suchen, um die Migrationsströme in Libyen und im gesamten Mittelmeerraum zu steuern.