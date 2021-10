Mit einem für ihn typischen Spruch hat sich Mario Basler (52) in die Diskussion um Joshua Kimmich - der sich vorerst nicht gegen Covid-19 impfen lassen will - eingebracht. Seit Tagen ist das öffentliche Impfskepsis-Outing des 26-jährigen Profifußballers vom FC Bayern München Top-Thema.

Die Botschaft, die der ehemaliger Profikicker Basler mit seinen markigen Worten übermitteln will: "Lasst euch impfen!"

"Die junge Kerle da mit ihre Langzeitstudien, zu meiner Zeit da hämma uns morgens die Poggeimpfung, middaachs Malaria un abends 4 Wodka-Lemon reingeknallt", wird Basler auf Twitter zitiert. "Un heudde komme die da mit Bedenke, lasst euch impfe verdammt nochmal." Gesagt hat Basler das in einer Sendung auf Sport1.

Auf Twitter amüsieren sich einige über seine Worte und pflichten dem Sportexperten bei, der selten ein Blatt vor den Mund nimmt.

Mario Basler ist dafür bekannt, dass er den heutigen Profifußball als verweichlicht kritisiert und dabei gerne auf seine eigene erfolgreiche Karriere verweist - inklusive intensivem Lebenswandel und einigen Eskapaden. Ebenfalls auf Sport1 hat Basler die heutigen Spieler einmal als "überzüchtet" bezeichnet.

Fünf Spieler beim FC Bayern München ungeimpft

Während die Corona-Infektionszahlen in Deutschland auf den höchsten Stand seit vergangenem Mai gestiegen sind, hat Joshua Kimmich mit seinem öffentlichen Bekenntnis eine neuartige Corona-Debatte ausgelöst.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Montagmorgen die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner mit 110,1 angegeben und 6.573 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages.

Der Bayern-Star Kimmich hatte Impfskepsis mit fehlenden fehlenden Langzeitstudien begründet. Kimmichs Verein sollen mehrere Spieler ungeimpft sein. Mannschaftskamerad Thomas Müller sprach von einem schmalen Grat und dass "das Impfen besser wäre".

In mehreren Stadien in Deutschland gilt für die Zuschauer:innen die 2G-Regel, das heißt, sie müssen geimpft oder von Covid-19 genesen sein, um ins Stadion zu kommen. Wenn die Spieler auf dem Rasen gleichzeitig nicht geimpft sind, stellt das die geltenden Regeln in Frage, lautet die Kritik.

Kimmich geht hingegen auf dem Rasen seiner Arbeit nach, ist von Zuschauer:innen getrennt und unterzieht sich regelmäßigen Tests, agumentiert der Verein.