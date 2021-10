"Picasso der Rockmusik" - David Bowie zum 75.

David Bowie, eine Legende. Zum 75. Geburtstag des visionären Sängers eröffnet am 8. Januar 2022 in London ein Pop-up-Store. Der Laden ist in der Heddon Street 14 - dem Ort in London, an dem das Albumcover von "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" gemacht wurde.

Vicky Broackes, Kuratorin der Ausstellung "David Bowie Is..."

"Es geht um Ziggy Stardust und die Veröffentlichung dieses Albums, das sein erster großer Hit war. Das ist so sehr Teil von Bowies früher Geschichte, denn vor diesem Album hat er viele Jahre lang sehr, sehr hart in dieser Gegend von London gearbeitet."

Dylan Jones , Bowie-Biograf und Journalist

"Ich glaube, dass er, im Gegensatz zu vielen anderen, seit seinem Tod in den Augen der Menschen gewachsen ist. Ich glaube, dass sein Ruf nicht kleiner geworden ist, sondern viel größer, sehr viel größer. Und ich denke, dass er jetzt eine Art legendären Status hat... er ist der Picasso der Rockmusik."