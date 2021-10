Rumänien und Bulgarien: Die Covid-Ansteckungszahlen schnellen in die Höhe

Die rumänische Regierung zieht die Daumenschrauben an: Seit Wochenbeginn ist in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens der Nachweis fällig, gegen Covid-19 geimpft, von der Atemwegserkrankung genesen zu sein oder durch einen Test eine Ansteckung ausschließen zu können. Das gilt unter anderem beim Betreten von Einkaufszentren. Außerdem muss eine Maske getragen und Abstand gehalten werden. Die Zahl der Covid-Ansteckungen hat in Rumänien in den vergangenen Wochen deutlich zugenommen, das Gesundheitswesen ist überlastet.

In Bulgarien sieht es ähnlich aus: Zuletzt wurden fast 5900 neue Covid-Fälle binnen 24 Stunden gemeldet, 96 Prozent der 243 Menschen, die im selben Zeitraum an der Krankheit starben, wiesen keinen Impfschutz auf.

Das Arzneimittelunternehmen Merck hat bei der zuständigen EU-Behörde eine Zulassung für ein Medikament beantragt, mit dem schwere Verläufe einer Covid-Erkrankung verhindert werden sollen. Bisherige Untersuchungen zeigen, dass das Mittel die Vervielfachung des Erregers im menschlichen Körper unterbindet.

In China werden im großen Stil Impfauffrischungen durchgeführt. In elf Provinzen wurde eine erhebliche Zahl an Neuansteckungen festgestellt. In der Provinz Gansu und in der Inneren Mongolei wurde der öffentliche Nahverkehr eingestellt, um die Ausbreitung einzudämmen.