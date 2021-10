🌎 Hallo!

Mühldorf am Inn ist der Ort in Deutschland mit der höchsten 7-Tage-Inzidenz. Sie liegt dort über 600. In Russland beginnt jetzt eine arbeitsfreie Woche, die aber nicht wirklich cool ist, denn sie dient der Eindämmung von Covid-19. Wegen der dramatischen Corona-Lage ist Moskau jetzt wieder im Lockdown.

Die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland ist in die Höhe geschnellt - und auch in den Krankenhäusern liegen immer mehr Covid-19-Patientinnen und -Patienten.

Cluster auf der Donau-Kreuzfahrt: 80 Menschen an Bord sind infiziert.

Nicht mehr zu überzeugen? 9 von 10 Ungeimpften sind offenbar nur noch ganz schwer zu erreichen

Der Streit zwischen Franzosen und Briten eskaliert jetzt echt: es geht um Fischereirechte.

Einiges ist anders als gedacht nach dem "Pfeil-und-Bogen"-Angriff von Kongsberg. So war der Angreifer offenbar auch gar nicht zum Islam konvertiert.

Kann Kernenergie als "grün" eingestuft werden? Wir haben einen Experten befragt.

