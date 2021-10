Ansteckungen in Österreich steigen enorm an - auf 5.861 in 24 Stunden

In Österreich werden an diesem Freitag 5.861 Neuinfektionen mit dem Coronavirus für die vergangenen 24 Stunden verzeichnet. Das sind deutlich mehr Ansteckungen als an den Vortagen.

Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 314.

Auch die Zahl der Covid-19-Patientinnen und -Patienten in den Krankenhäusern hat sich um 81 auf mehr als 3,100 erhöht.

An diesem Freitag beginnen in Österreich die Herbstferien. Viele Skigebiete sind bereits in die Saison gestartet.

Die neue Regierung hatte einen 5-Stufen-Plan im Kampf gegen die Pandemie vorgestellt, der ab einer Belegung von 600 Intensivbetten mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten auch Ausgangssperren für Ungeimpfte vorsieht.

Im ehemaligen Corona-Hotspot Ischgl machen sich Hoteliers und Gastronomen Sorgen.