SPD-Co-Chef Norbert Walter-Borjans gibt im Dezember Vorsitz ab -warum?

SPD-Co-Chef Norbert Walter-Borjans will auf dem Parteitag im Dezember nicht mehr für den Vorsitz kandidieren. Das hat er an diesem Freitag in einem Interview angekündigt.

Der 69-Jährige erklärte gegenüber RP-Online, sein Ziel sei es gewesen, die Partei auf Kurs zu bringen. Jetzt sollten "Jüngere ran". Der Politiker aus NRW, der im September 69 Jahre alt geworden ist, sagte: "Für mich war mit dem Vorsitz von vornherein keine weitere Karriereplanung verbunden, sondern das Ziel, die Partei auf Kurs zu bringen." Diese Mission sehe er als erfüllt an.