Krankenpflegepersonal mit eindeutigen Forderungen versammelte sich in Lissabon vor dem Gebäude, das die Nationalversammlung beherbergt. Zu ihren Forderungen gehören eine Gehaltserhöhung und die Achtung ihrer Rechte. Nur Beifall genüge ihnen nicht, sagte eine Teilnehmerin der Kundgebung. Besonders in den ersten Monaten der Coronavirus-Pandemie war dem Krankenpflegepersonal in einigen europäischen Ländern regelmäßig mit Beifall für seine Arbeit und seinen großen Einsatz gedankt worden.