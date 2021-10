Polen beschliesst Mauerbau zu Belarus

Zwölf kleinere EU Staaten hatten mehr "physische Barrieren" an den EU-Außengrenzen gefordert. Jetzt hat das polnische Parlament den zügigen Bau einer 360 Millionen Euro teuren Mauer entlang der EU-Grenze zu Belarus beschlossen. Der ständig wachsende Zustrom an Migranten soll so gestoppt werden. Der Plan bedarf nur noch der Zustimmung des polnischen Präsidenten.

Polen sichert die Grenze bereits mit einem Stacheldrahtzaun, Tausende Grenzschützer, Soldaten und Polizisten sind im Einsatz. Aufgehalten haben diese Maßnahmen den Zustrom an Migranten aber nicht. Die Grenzschützer haben bereits Migranten, darunter Familien mit Kindern, über die Grenze nach Belarus zurückgedrängt, ein neues polnisches Gesetz hat dieses allgemein verurteilte Vorgehen legalisiert.

Einige Migranten aus dem Irak und Syrien, sind nahe Grenze bereits an Erschöpfung gestorben. Polen führt zusätzlich Gespräche mit der EU-Grenzschutzagentur Frontex über Pläne, die Migranten in ihre Heimatländer zurückzufliegen.