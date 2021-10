In Deutschland steigt 7-Tage-Inzidenz auf 149,4 - was ist nun zu tun?

An diesem Sonntag berechnet das Robert Koch-Institut die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen mit dem Coronavirus auf 149,4. In den vergangenen 24 Stunden wurden 16 887 neue Ansteckungen bestätigt. Zudem gab es 33 weitere Todesfälle durch Covid-19 in Deutschland.

Das Gesundheitsministerium wirbt für Auffrischungsimpfungen, die auch Booster-Impfungen genannt werden. Die 3. Dosis steht grundsätzlich allen, ist aber laut Expertinnen und Experten besonders für Risikogruppen wichtig und wird von der Ständigen Impfkommission (Stiko) für Menschen über 70 Jahren empfohlen.

Das RKI hatte in seinem Wochenbericht auch von einem deutlichen Anstieg der Fallzahlen in Alten- und Pflegeheimen gesprochen.

Auch zuvor mit AstraZeneca oder einem Vektorimpfstoff Geimpfte sollten sich laut Gesundheitsministerium sechs Monate nach der Immunisierung mit einem mRNA-Vakzin impfen lassen.

In BILD AM SONNTAG spricht sich der geschäftsführende Gesundheitsminister Spahn für einen sogenannten "Booster-Gipfel" in Form eines Bund-Länder-Treffens, um das Tempo bei den Auffrischungsimpfungen zu erhöhen.

Impfzentren in Deutschland wieder öffnen?

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach spricht sich für die Wiedereröffnung der Impfzentren aus. Er schreibt auf Twitter: "Realistischerweise gibt es jetzt nicht viele Möglichkeiten mit grosser Wirkung. Die erste ist konsequent 2G anzuwenden. Das senkt die Fallzahlen stark. Und die zweite ist eine viel schnellere Boosterimpfung. Dafür müsste man die Impfzentren wieder öffnen."

Die von Lauterbach befürwortete 2G-Regel bedeutet, dass nur noch Geimpfte und Genesene beispielsweise in Restaurants oder an Veranstaltungen in Innenräumen teilnehmen dürfen. Bei 3G - für geimpft, genesen und getestet - werden auch Personen mit aktuellem Corona-Test eingelassen.