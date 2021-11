Jen Psaki (42), Sprecherin von Joe Biden, positiv auf Corona getestet

Die Sprecherin des Weißen Hauses in Washington Jen Psaki ist - trotz vollständiger Impfung - positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat sie in einer schriftlichen Mitteilung bekannt gegeben, die Psaki auch auf Twitter teilte.

Die 42-jährige war nach einem Fall von Covid-19 in ihrer Familie nicht mit US-Präsident Joe Biden nach Europa gereist. Zunächst war die Absage mit einem "Notfall in der Familie" begründet worden.

Psaki hatte den US-Präsidenten zuletzt am vergangenen Dienstag getroffen.

Mehrere Ärzte in den USA erklärten, es sei sehr unwahrscheinlich, dass Psaki Biden infiziert habe. Der US-Präsident - der bereits eine 3. sogenannte Booster-Impfung bekommen hat - nimmt an der COP26 in Glasgow teil und war zunächst beim G20-Gipfel in Rom.